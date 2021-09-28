Диетолог рассказала об улучшающей сон диете

Диетолог Биггс: чтобы лучше спать, по вечерам нужно есть орехи и черешню

Британский диетолог Лола Биггс рассказала о диете, которая улучшает сон. Ее советы приводит издание Daily Express.

По словам эксперта, пища способна влиять на циркадные ритмы — колебания интенсивности биологических процессов, связанные со сменой дня и ночи. Поскольку они регулируются гормоном мелатонином, который синтезируется из аминокислоты триптофан, употребление продуктов с триптофаном помогает лучше спать. Главным источником этого вещества Биггс называет куриное мясо. Также оно содержится в кунжуте, овсянке и молоке.

На синтез мелатонина влияет не только триптофан, но и омега-3-ненасыщенные жирные кислоты. Для пополнения их запаса Биггс рекомендует жирную рыбу, например, сардины, анчоусы, скумбрию и лосось. А вечером, по мнению диетолога, нужно грызть орехи, особенно миндаль и фисташки, и есть свежую вишню или черешню, которые, как утверждает Биггс, известны положительным влиянием на сон.

Ранее британский врач Радж Каран рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма.