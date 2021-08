Диетолог назвала напиток для улучшения сна

Американская врач-диетолог Холли Кламер (Holly Klamer) назвала напиток, который поможет улучшить ночной сон. Ее рекомендации публикует Eat This, Not That!

По словам специалиста, качество сна поднимется, если регулярно пить вишневый сок. «Этот сок перед сном поможет быстрее заснуть. Причина в том, что он содержит мелатонин — гормон, который помогает регулировать циклы сна и бодрствования», — объяснила Кламер.

Она рассказала об исследовании, в ходе которого одна группа испытуемых пила в течение недели вишневый сок, а вторая — плацебо. В итоге через семь дней у первой группы значительно улучшилось качество сна.

Кламер добавила, что у некоторых людей может возникнуть потребность ходить в туалет ночью, если пить вишневый сок перед сном. В этом случае она рекомендует добавить в рацион свежую вишню. Помимо мелатонина одна чашка вишни содержит семь процентов дневной нормы калия, что тоже помогает спать крепче.

Ранее британский врач Радж Каран (Raj Karan) рассказал о способе «10-3-2-1», который помогает быстрее засыпать, лучше высыпаться и способствует более глубокому сну. Эксперт советует перестать пить кофе за 10 часов до сна. По его словам, именно столько времени требуется для вывода кофеина из организма.