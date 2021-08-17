Из жизни
 
Последние новости
Европарламент испугался влияния России и КНР в «политическом вакууме» Афганистана
Еще одна страна решила немедленно эвакуировать свое посольство в Афганистане
Врач оценил данные о постковидном синдроме у трети переболевших COVID-19
Большинство россиян поддержали идею продавать крепкий алкоголь с 21 года
Талибы обвалили рынок США
Экс-защитник ЦСКА прокомментировал решение Карпина не вызывать Дзюбу в сборную
Опровергнут популярный миф о внутреннем строении Сатурна
Россияне вспомнили один из главных советских кинотеатров 
Россиян предупредили о новой мошеннической схеме
Новости партнеров
Прослушать новость

Диетологи назвали способы борьбы с утомлением и сонливостью при похудении

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Unsplash

Американские диетологи назвали способы сохранить энергию и бороться с чувством усталости при похудении. Об этом пишет WTOP-FM.

По мнению специалиста Мелиссы Маджумдар (Melissa Majumdar), утомляемость может быть признаком того, что порции урезаны слишком сильно. «Если вы чувствуете нехватку энергии, проверьте, достаточно ли энергии вы получаете — советует она. — Начните с добавления 30-60 грамм постных белков, половины чашки цельного зерна или столовой ложки здоровых жиров, а потом проанализируйте снова».

Как Россия плакала по Михаилу Кругу и запускала «Фабрику звезд»
Читать

Другая распространенная проблема при похудении — слишком редкие приемы пищи. «Некоторые люди вместо обычного чувства голода испытывают сонливость, становятся медлительнее», — говорит Маджумдар.

Нехватка углеводов в рационе, по мнению экспертов, повышает утомляемость и грозит обезвоживанием. Но и при избытке углеводов людей также может клонить ко сну. «Если кто-то съест слишком много углеводов за один присест, — даже здоровых углеводов, таких как коричневый рис, батат, цельнозерновые макароны или киноа, — это в некоторых случаях может повысить уровень сахара в крови, а повышенный сахар делает нас усталыми и сонными», — объясняет диетолог Элизабет Деробертис (Elizabeth DeRobertis).

Ранее специалист по снижению веса Павел Исанбаев рассказал о вредном сочетании кофе со сладостями. По его словам, кофе временно повышает уровень глюкозы в крови, и при одновременном употреблении этого напитка с десертом глюкоза поднимается чрезмерно, а затем резко падает, что может привести к гипогликемии. Основными ее симптомами являются слабость, головокружение, холодный липкий пот, сонливость.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Эксперт рассказала о пользе короткого дневного сна
Диетологи назвали 13 продуктов для крепкого сна всю ночь
Назван опасный для сочетания с кофе продукт
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
13:0211 августа

Не использующая контрацептивы мать 11 детей впервые забеременела в 14 лет

12:3711 августа

Трехметровая акула чуть не сбросила мужчину с гидроцикла и попала на видео

12:0211 августа

Умершая девочка «ожила» перед собственной кремацией

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
09:5911 августа

Мужчина пошел в туалет, упал с лестницы и остался парализован ниже шеи

09:0011 августа

100-летняя долгожительница рассказала о своих отношениях с богом

07:0011 августа

Девушка поделилась способом сбросить 20 килограммов за семь месяцев

Из жизни00:0220 июня

«Они не знают, что делают»

Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
05:1511 августа

Диетолог предупредила об опасности дынь и арбузов для определенной группы людей

05:1011 августа

47-летний мужчина «впервые по-настоящему влюбился» в 19-летнюю девушку

02:0011 августа

26-летняя невеста погибла через несколько часов после свадьбы

Россия
Политолог оценил возможности «Единой России» после жеребьевки мест в бюллетене
«Это не революция, а хрен знает что»
30 лет назад заговорщики ГКЧП пытались захватить СССР. Как москвичи защищали страну?
Директора российского колледжа вызвали в СКР после поста об Александре Невском
«Зачем обрекать нас на муки? Вы люди или нет?»
История тяжелобольных россиян, которых отказывались лечить врачи
Десятки сожженных ампул с вакциной от COVID-19 нашли возле российской больницы
Россиянам рассказали об особенности постковидного синдрома
«Из гранатомета в окно стрелял Басаев»
В 1995 году террористы атаковали Буденновск. Штурм больницы — глазами заложника
Все материалы
Мир
Макрон рассказал об угрозе для Европы из-за ситуации в Афганистане
«Я боюсь, что талибы убьют меня и близких»
Жители Кабула о том, как выживают в захваченном террористами Афганистане
Меркель сравнила ситуацию в Афганистане с эффектом домино
Новая угроза.
Талибы захватили власть в Афганистане. Теперь страна в руках террористов
Совбез ООН призвал сформировать новое правительство в Афганистане
Талибы объявили о захвате всего Афганистана.
Взятие Кабула и эвакуация людей: как в стране передают власть террористам
Политолог оценил вероятность отказа Германии от «Северного потока-2»
Все материалы
Бывший СССР
В Узбекистане задержали большую группу беглых афганских военных
В небе над Узбекистаном столкнулись МиГ-29 и афганский самолет
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
В Таджикистане срочники смогут легально откупиться от армии за 160 тысяч рублей
Мэр Риги продолжит поддерживать белорусскую оппозицию в борьбе против Лукашенко
Признание Крыма, вторжение на Украину, интеграция с Россией и протесты.
О чем Лукашенко рассказал на пресс-конференции?
Все материалы
Экономика
Российской оборонке стало не хватать денег
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
«МегаФон» разработал тариф для бесплатного общения с семьей
За банкротство в ответе.
Почему бывший губернатор Челябинской области может лишиться столичной недвижимости
Россияне начали массово изымать деньги из банков
Гуманизация и безопасность с пользой для бюджета.
Как России развиваться: идеи предпринимателя Дмитрия Давыдова
Все материалы
Силовые структуры
Борца с коррупцией задержали при получении взятки
Сибирский форсаж.
Как семья воров на полной скорости грабила фуры на российских дорогах
В убитого в Москве дагестанца выстрелили не менее 15 раз
«Девушку посылали на верную гибель»
Как советская разведчица готовила ликвидацию Гитлера и стала прообразом радистки Кэт
Появились подробности смертельной стрельбы в Москве
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
В Москве задержали 12 киргизов за боксерские поединки в центре города
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Пита Тауфатофуа«Люди не в курсе нашей тяжелой работы»
Эти спортсмены не выиграли медалей на Олимпиаде, но все равно покорили мир
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.
Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Лионель МессиМесси ушел из «Барселоны».
Где теперь будет играть один из лучших футболистов мира?
Все материалы
Культура
Компания Disney задумала разорвать сотрудничество со Скарлетт Йоханссон
Как Россия подсела на «Фабрику звезд» и похоронила короля шансона
 
Представительница МакSим раскрыла подробности реабилитации певицы
Встали на поток.
Как Россия оплакивала Михаила Круга, запускала «Фабрику звезд» и танцевала под «Дискотеку Авария»
Семья Стаса Пьехи потребовала ограничить свободу избившей ребенка соседке
Стадное чувство.
Почему курение, ожирение, счастье и зевота могут быть заразными
Мосгорсуд рассмотрит жалобу сына Виктора Цоя на решение районного суда
Все материалы
Интернет и СМИ
В захваченном талибами Афганистане телеканалы изменили сетку вещания
В Google предупредили о «рисках для России»
«Мы ошиблись»
Французы создали интернет и пользовались им раньше всех на планете. Что погубило их революционный проект?
На картах Google обнаружили «разбившееся НЛО» на необитаемом острове
«Чудо, что я дышу»
Случайная стрельба сломала жизнь молодой американке. Но она не отчаялась и стала известной на весь мир
«Одноклассники» объявили конкурс для региональных медиа
«Третий глаз»
Как система тотальной слежки доводит офисных сотрудников до самоубийства
Все материалы
Ценности
Президент ЮАР Джейкоб Зума (в центре) и премьер-министр провинции Гаутенга Дэвид Махура (справа) танцуют во время празднования Дня Африки 24 мая 2015 года в ПреторииМиллиардеры трущоб.
Как живут богатейшие люди Африки, пока их страны утопают в нищете
Ники МинажРезиновая мечта.
Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям
Себастьян Курц в кампании партии Die neue VolksparteiКлевый канцлер.
Как самый сексуальный политик планеты бросил университет и возглавил страну
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Турист принял застрявших на горе людей за блеющих козлов и чуть не прошел мимо
Женщина перестала носить одежду из-за аллергии на собственную кожу
Враг рода человеческого.
Как удачливый пират ограбил главного богача в мире и чуть не погубил Британскую империю
Врачи извлекли пронзивший череп насквозь прут из головы пациента и спасли его
Рыба упала с неба на припаркованный автомобиль и повредила его
«Таксисты говорят: "Путин — такой красивый"»
Переехавшая в Китай россиянка — о том, что иностранцев восхищает в русских
Щедрый клиент ресторана оставил больше 70 тысяч рублей чаевых сотрудникам кухни
Все материалы
До России добрался Lexus GX с улучшенным интерьером
Pontiac Phantom: концепт, который приказали уничтожить
Идеальный «подарок на прощанье», который оказался слишком хорош
Пять автобрендов подняли цены в России за выходные
Видео: какой Land Cruiser быстрее разгоняется и тормозит?
Большая битва трехсотых и двухсотых «Крузаков» на аэродроме
Объявлена стоимость улучшенного Jaguar F-Pace для России
Lamborghini Countach возвращается
Всё о самой неожиданной новинке 2021 года
Toyota и Lego сделали из детского конструктора Supra в масштабе 1:1
Все материалы
Среда обитания
Названы наименее и наиболее обеспеченные жильем города России
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
В Госдуме назвали способ получить жилье без ипотеки
Названо место строительства первого города в Сибири по идее Шойгу
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
Россиянам дали советы по защите дачи от налетчиков
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Россия — это холодец»
Самые популярные и мемные песни об отдаленных уголках страны
«Вдруг я понимаю: это следы медведя»
Как москвичка изменила свою жизнь, чтобы объездить Россию и снять ее с дрона
«Добраться туда тяжело»
Барханы, снежные горы и цветущая сон-трава: затерянная Россия в объективе фотографа
Крещение киевлян«По крещеным детям плакали, как по мертвым»
Историк о главных мифах про крещение Руси
«Мы ощутили место силы»
Белоснежные простыни, японские купели и самшиты: зачем россияне едут в глэмпинги
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Край земли и острова дымящихся вулканов.
Как русские первопроходцы покоряли Камчатку и какие опасности их поджидали?
Все материалы