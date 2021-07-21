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Эксперт рассказала о пользе короткого дневного сна

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Фото: Paul Bradbury / Getty Images

Американский эксперт, доктор философии Ребекка Роббинс (Rebecca Robbins) рассказала о пользе короткого дневного сна. Об этом сообщает сайт Pure Wow.

Исследования доказывают, что существует биологическая предрасположенность к дневному сну, утверждает Роббинс. По ее словам, после полудня люди часто испытывают сонливость и, если не будет помех, могут заснуть. Идеальное время для короткого дневного сна — с двух до четырех часов дня, когда температура тела снижается.

Роббинс считает, что днем лучше спать от 10 до 20 минут. «Если подремать меньше 10 минут, нет гарантий, что это даст стимулирующий эффект, — объясняет она. — А если проспать 30 минут или еще дольше, можно достигнуть зоны глубокого сна, и тогда будет труднее пробудиться».

Эксперт по сну рекомендует превратить короткий дневной отдых в привычку. Для этого он должен быть регулярным, причем нужно, чтобы совпадало не только время, но и место сна. Есть только одна категория людей, которым днем лучше не спать — это те, кто страдает от бессонницы.

Ранее сообщалось, что новозеландский эксперт по сну дала помогающие лучше выспаться советы. По словам эксперта, перед сном лучше избегать еды и не употреблять напитки, которые содержат алкоголь или кофеин.

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