Раскрыты полезные свойства кофе в борьбе с раком

Кофе может облегчить симптомы у больных раком, рассказал главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков, пишут «Известия».

По словам врача, речь идет только о натуральном кофе, содержащем кофеин. Медик вспомнил недавнее научное открытие Национального института онкологии в США, в ходе которого была выявлена польза кофе для внимания, памяти, повышения работоспособности, а также продления жизни. «Кофе улучшает тонус, эмоциональный настрой человека, предотвращая развитие некоторых болезней, в том числе борется против рака», — раскрыл полезные свойства напитка Серяков.

Ученые изучили данные 450 тысяч пациентов от 50 до 71 года. На момент сбора информации они не были больны раком, а за состоянием ученые следили десять лет. За этот срок около трех тысяч человек заболели меланомой. Изучив результаты обследований, специалисты пришли к выводу, что чем больше человек пил кофе, тем ниже у него фиксировали риск развития меланомы. Четыре и более выпитых чашек напитка в день на 20 процентов уменьшают риск развития этого заболевания.

Ранее британские ученые выяснили, что кофе снижает риск появления хронических заболеваний печени. Употребляющие напиток любого сорта рисковали приобрести хроническое заболевание печени или жировой болезни печени на 20 процентов меньше.