Врач назвала вызывающие мигрень продукты

Заведующая консультативно-диагностическим центром, врач-невролог больницы имени Баумана депздрава Москвы Татьяна Вон перечислила продукты, способные вызывать мигрень. Об этом она рассказала радио «Говорит Москва».

По ее утверждению, к ним относятся шоколад, кофе, цитрусовые, а также алкоголь. Кроме того, триггерами головной боли также могут стать недосып, погода и чувство голода.

Врач отметила, что приступ мигрени обычно длится от четырех часов до трех суток и может сопровождаться тошнотой, рвотой и светобоязнью. Она также порекомендовала при любой длительной головной боли обратиться за консультацией к специалисту.

Ранее врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург заявил, что справиться с мигренеподобной головной болью может острая пища, в частности, перец. Его коллега Сергей Агапкин уточнил, что такая еда обычно помогает, если человек страдает от затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва. «Достаточно давно известно, что от таких болей плохо помогают классические обезболивающие, а вот такие острые специи, как перец, чеснок, имбирь как раз оказывают выраженное обезболивающее действие», — рассказал эксперт.

