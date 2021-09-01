Невролог рассказала о зависимости головной боли от высокого давления

Люди привыкли считать, что головная боль возникает от высокого артериального давления, однако, в действительности, это далеко не всегда так, рассказала невролог, цефалголог Анна Черепанова «Пятому каналу». По словам специалиста, боль в любой части тела является, прежде всего, стрессом для организма, из-за чего он и реагирует повышением артериального давления.

«Учеными было отмечено, что давление может повышаться в ответ на боль от десяти до 30 миллиметров ртутного столба от исходных параметров. Поэтому во время приступа головной боли повышается давление. Повышается в ответ на боль, но не наоборот», — пояснила невролог.

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По ее словам, огромное количество людей страдает от гипертонической болезни, у еще большего количества присутствует какой-либо вид головной боли. Она заявила, что на приеме у врача встречаются множество пациентов, одновременно страдающих, например, и от гипертонической болезни, и от головной боли. Люди, у которых наблюдается гипертоническая болезнь, получают базисную, то есть постоянную гиппотензивную терапию, и назначает ее терапевт или кардиолог, подчеркнула Черепанова.

Некоторые препараты, такие как бета-адреноблокаторы или блокаторы кальциевых каналов используются в том числе и неврологами для профилактического лечения мигреней. «Часть пациентов отмечает, что на базисной гипотензивной терапии приступов головной боли стало меньше, или они прошли вовсе. Связывают пациенты это с тем, что давление стабилизировалось. Но на самом деле просто они применяют в своем лечении препарат, который используется и для лечения давления и для профилактики мигрени, просто пациент об этом диагнозе не знает», — рассказала врач.

Действительно, имеется связь между высоким давлением и головной болью, но заключается она в том, что артериальное давление повышается в ответ на любую головную боль, подытожила невролог.

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