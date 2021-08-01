Врачи назвали характерные признаки атеросклероза

Борьбу с проявлениями атеросклероза — сужения артерий из-за накопления бляшек — стоит начинать сразу после появления первых симптомов. Об этом пишет портал «Медикфорум».

По мнению врачей, зачастую люди воспринимают эту болезнь как признак приближающего старения, избежать которого не удастся. Напротив, ранняя диагностика и лечение способны защитить организм от последний недуга. «Заболевание может привести к нехватке крови и кислорода в различных тканях вашего тела или к отрыву кусочков налета и образованию тромба», — утверждают специалисты.

Характерными признаками атеросклероза специалисты называют хроническую слабость, затрудненное дыхание, головную боль и онемение лица. К ним же относятся боль в груди, рвота, кашель, потеря аппетита, трудности с концентрацией внимания, а также онемение и боль в конечностях.

Ранее ученые Университета Оксфорда (Великобритания) и Университета Гамбурга (Германия) указали на заболевания, которые свидетельствует о высоком риске развития слабоумия и деменции в старости. Речь идет о проблемах со слухом в молодом и взрослом возрасте.