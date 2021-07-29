Ученые доказали пригодность для пересадки сердец умерших наркоманов

Ученые доказали пригодность для пересадки сердец наркоманов, умерших от передозировки. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно данным последних исследований, значительной разницы в уровнях смертности между пациентами, чьи доноры употребляли или воздерживались от их употребления, не наблюдается. Ученые считают, что сердца наркоманов, скончавшихся от передозировки, безопасны для трансплантации и пациентам, ожидающим новый орган, не стоит отказываться от них.

Ранее американские хирурги впервые провели успешную трансплантацию искусственного сердца Aeson, разработанного французской компанией CARMAT. Искусственное сердце имеет две желудочковые камеры и четыре клапана как настоящий орган, оно питается от внешнего устройства. В искусственном сердце, сделанном из биосовместимых материалов, в том числе из бычьей ткани, используется комбинация датчиков и алгоритмов, чтобы поддерживать темп сердцебиения и циркуляцию крови по телу.

