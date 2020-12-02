Обнаружено требующее пересадки легких последствие коронавируса

Ученые Северо-Западного университета в Чикаго обнаружили, что коронавирус SARS-CoV-2 может вызывать необратимые повреждения легких, и спасти пациента при таких последствиях можно только с помощью их пересадки. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Science Translational Medicine.

Исследователи проанализировали на наличие РНК вируса легочные ткани, взятые у трех пациентов, которым требовалась пересадка легких из-за стойкой дыхательной недостаточности, вызванной COVID-19, а также у двух человек, умерших из-за пневмонии, связанной с коронавирусом. Кроме того, специалисты изучили состояние самой легочной ткани, включая РНК, производимую отдельными клетками.

Анализ выявил обширное повреждение и фиброз, который напоминал фиброз легких в конечной стадии. Ученые также сравнили данные секвенирования РНК из клеток легких пациентов с поздней стадией COVID-19 с данными, полученными при анализе легких пациентов с легочным фиброзом, и выявили сходство в экспрессии генов в разных клонах клеток. Таким образом, у некоторых людей с тяжелой формой COVID-19 развивается фиброзное заболевание легких, и для них трансплантация легких является единственным вариантом выживания.