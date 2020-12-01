Доказана прямая опасность коронавируса для мозга

Ученые Берлинского университета имени Гумбольдта доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 способен проникать в мозг по обонятельному нерву, вызывая прямые повреждения центральной нервной системы и опасные неврологические симптомы. Патоген также может поражать центр контроля дыхания и сердечно-сосудистой системы в продолговатом мозге. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Natural Neuroscience.

Исследователи продемонстрировали присутствие вирусной РНК в различных областях носоглотки и головного мозга пациентов с COVID-19. Это подтверждает, что SARS-CoV-2 действительно способен проникать в центральную нервную систему. Ранее считалось, что неврологические симптомы проявляются опосредованно через нарушение иммунной системы.

Как пишут авторы, они наблюдали у коронавируса выраженный нейротропизм, то есть способность инфицировать нервные клетки. Он проникает через слизистую оболочку в носовой полости и использует для распространения в нервной системе близость между эндотелиальной тканью, обонятельной слизистой оболочкой и нервной тканью, включая обонятельные и сенсорные нервные окончания. Далее, по нейроанатомическим структурам, он проникает в важные центра мозга, вызывая неврологические расстройства.