Названа причина безуспешной борьбы с пандемией

Турецкие ученые выяснили, что у бессимптомных носителей коронавируса SARS-CoV-2 вирусная нагрузка выше, чем у тех, у кого наблюдаются признаки COVID-19. Кроме того, низкая вирусная нагрузка оказалась связана с вероятностью плохого прогноза течения заболевания. При тяжелых осложнениях наблюдается низкое содержание вируса в мазках. Статья исследователей, в которой называется одна из причин безуспешной борьбы с пандемией, опубликована в журнале Infection.

В тестировании приняли участие 60 пациентов, у которых было взято 360 образцов, включая слюну, мазки из носоглотки, полости рта и прямой кишки, а также мочу и кровь. У 15 человек не было симптомов, а у 45 наблюдались признаки COVID-19 различной степени тяжести. Ученые выявили значительную разницу между средним возрастом пациентов с симптомами (36,4 года) и без симптомов (26,4 года). При этом вирусная нагрузка у последних была самой высокой, а с возрастом и тяжестью симптомов уменьшалась.

По словам авторов работы, тот факт, что у бессимптомных пациентов наблюдается пик вирусной нагрузки, указывает на их особую опасность для окружающих из-за высокой заразности. Также это затрудняет борьбу с пандемией, поскольку усилия по выявлению больных не включают поиск вируса среди внешне здоровых пациентов. Хотя бессимптомные пациенты не кашляют, вирус может выделяться в воздух через обычное дыхание.