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Стало известно о нанесенных коронавирусом психических травмах

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Карантин, введенный из-за пандемии коронавируса, нанес психические и физические травмы пожилым людям, об этом говорится в исследовании британской благотворительной организации Age UK, пишет Daily Mail.

По мнению социологов, миллионы людей могут никогда не оправиться от проблем, появившихся во время месяцев заточения в одиночестве из-за COVID-19.

Организация в феврале 2021 года опросила почти 15 миллионов человек, нуждающихся в уходе, а также тех, кто присматривает за ними. Четверть из них (около 3,7 миллиона) заявили, что во время карантина испытывали физическую боль. Социальная изоляция, неподвижность и отказ от привычного образа жизни оставили «глубокие шрамы». 17 процентов респондентов (2,7 миллиона) испытывали трудности с передвижением и хуже стояли на ногах, а 12 процентов (1,9 миллиона) — чувствовали себя зависимыми. Кроме того, 22 процентам (3,2 миллиона) стало труднее запоминать важные вещи, а 43 процента (6,9 миллиона) — чувствовали меньшую мотивацию делать то, что нравится.

Многие потеряли уверенность в себе и не могут справиться с домашними обязанностями сами. Так, 54 процента пожилых людей (8,7 миллиона) чувствовали себя менее уверенно при посещении больницы, а 37 процентов (шесть миллионов) терялись во время визита врачей.

Один из участников опроса рассказал, что впал в депрессию. «Я часто сижу, плачу и задаюсь вопросом, как я смогу жить дальше», — добавил он. «Спустя почти 80 лет на планете у меня начались панические атаки», — признался другой участник исследования. Женщина, присматривающая за пожилой британкой, отметила, что у подопечной ухудшилось настроение, бывают провалы в памяти.

«Еще слишком рано говорить, сколько пожилых смогут оправиться от пандемии, но, по крайней мере, это будет сложно», — добавила директор благотворительной организации Кэролайн Абрахамс (Caroline Abrahams).

Ранее заместитель руководителя Федерального медико-биологического агентства России Татьяна Яковлева уточнила, что люди, переболевшие коронавирусом, рискуют столкнуться с депрессией. Состояние может затянуться даже на год и привести к обострению других заболеваний.

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