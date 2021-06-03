В России пообещали способную защитить от любой мутации COVID-19 вакцину

Новая российская вакцина от коронавирусной инфекции, разрабатываемая Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА), защитит от COVID-19 при любой мутации, рассказала первый заместитель руководителя агентства Татьяна Яковлева в беседе с «Известиями».

По словам Яковлевой, профилактический препарат отличается от других тем, что он вырабатывает не только гуморальный иммунитет, действующий не больше шести месяцев, для определенных белков «Препарат, над которым мы работаем в ФМБА России, вырабатывает еще и клеточный иммунитет, то есть он нацелен на консервативные белки. Какая бы мутация ни произошла, эта вакцина все равно будет защищать нас от COVID-19», — заявила она.

Яковлева добпавила, что данные об эффективности вакцины появятся после клинических исследований.

В апреле сообщалось, что ФМБА создало вакцину от COVID-19 нового поколения и на новой технологической платформе, после введения которой у человека может выработаться стойкий иммунитет сроком до 17 лет. Глава организации Вероника Скворцова сообщила, что в июне будут завершены доклинические испытания препарата, в июле начнутся клинические исследования.