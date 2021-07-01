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Назван способ побороть изнуряющие головные боли

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Фото: Leohoho / Unsplash

Диета, богатая омега-3 жирными кислотами, снижает частоту головных болей по сравнению с диетой с нормальным потреблением омега-3 и омега-6 жирных кислот. О новом способе побороть изнуряющую мигрень рассказывается в статье, опубликованной в журнале The BMJ.

Омега-3 жирные кислоты являются предшественниками оксилипинов — молекул, участвующих в регуляции воспаления и оказывающих обезболивающий эффект. Однако оксилипины, образующиеся из омега-6 жирных кислот, наоборот, усиливают боль и могут спровоцировать мигрень. Чтобы показать, что омега-3 можно использовать в борьбе с головной болью, ученые проверили, способна ли диета, богатая полезными жирными кислотами, повысить уровень обезболивающей 17-гидроксидокозагексаеновой кислоты (17-HDHA).

В исследовании приняли участие 182 человека (из них 88 женщин) с мигренозными головными болями, которые продолжаются от 5 до 20 дней в месяц. Добровольцев случайным образом разделили на три группы, каждая из которых придерживалась своей диеты в течение 16 недель. Контрольная диета состояла из типичного количества потребляемых жирных кислот омега-3 и омега-6. Остальные две диеты (интервенционные) характеризовались повышенными уровнями омега-3, однако в одной из них уровень потребляемых омега-6 жирных кислот оставался прежним, а в другой был пониженным. Добровольцы также заполняли анкету, оценивающую показатель влияния головной боли на качество жизни (HIT-6).

В итоге за 16 недель обе интервенционные диеты способствовали повышению уровня 17-HDHA по сравнению с контрольной диетой, и хотя показатели HIT-6 улучшились в обеих интервенционных группах, они не отличались статистически значимо от контрольной группы. В то же время омега-3 жирные кислоты уменьшили длительность головной боли на 1,3 часа в день и на два дня в месяц. Если при этом уровень потребляемых омега-6 жирных кислот уменьшить, то длительность уменьшится на 1,7 часа в день и на четыре дня в месяц.

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