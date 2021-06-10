Названа спасающая от коронавируса диета

Американские ученые пришли к выводу, что растительные и рыбные диеты могут помочь снизить вероятность развития умеренной или тяжелой инфекции COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале BMJ Nutrition, Prevention & Health.

Исследователи проанализировали данные о 2884 заразившихся COVID-19 врачей и медсестер, работающих во Франции, Германии, Италии, Испании, Великобритании и США. Они прошли онлайн-опрос, который проводился в период с июля по сентябрь 2020 года, где назвали частоту употребления различных продуктов питания за предыдущий год.

Материалы по теме Под знаком короны Ученые весь год искали защиту от коронавируса. Смогут ли они победить его? «Организм убивает сам себя» Когда закончится эпидемия коронавируса, как защитить себя и от чего умирают пациенты

Все разнообразие диет было разделено на несколько основных групп, включая растительную (больше овощей, бобовых, орехов и меньше птицы, красного и переработанного мяса), пескетарианскую (с добавлением рыбы и морепродуктов), а также с низким содержанием углеводов и высоким содержанием белка. Около 568 респондентов заявили, что у них были симптомы, соответствующие инфекции COVID-19, или же положительный мазок на инфекцию. 2316 опрошенных заявили, что у них не было никаких симптомов или подозрений на коронавирусную инфекцию.

Из 568 случаев в 138 сообщалось об умеренном или тяжелом течении COVID-19, в остальных случаях симптомы были легкими. После учета нескольких переменных, включая возраст, этническую принадлежность, медицинскую специальность и образ жизни (курение, физическая активность), выяснилось, что у тех добровольцев, что придерживались растительной или пескетарианской диеты, вероятность тяжелой инфекции понижалась на 73 и 59 процентов соответственно.

Растительная пища богата питательными веществами, особенно фитохимическими (полифенолы, каротиноиды), витаминами и минералами, которые важны для здоровой иммунной системы. Морепродукты являются важными источниками витамина D и омега-3 жирных кислот, которые спасают ткани и органы от воспаления.