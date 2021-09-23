Врач назвал неожиданный продукт для снятия головной боли

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» назвал неожиданный продукт, который поможет снять головную боль. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист заявил, что справиться с мигренеподобной головной болью может острая пища, в частности, перец. Гинзбург связал это с повышением активности болевых рецепторов. «То есть их активность в одном месте повышается, и в результате человек перестает чувствовать боль в других местах», — объяснил врач-диетолог.

Его коллега и ведущий программы Сергей Агапкин уточнил, что такая еда обычно помогает, если человек страдает от затылочной мигрени или головной боли при невралгии тройничного нерва. «Достаточно давно известно, что от таких болей плохо помогают классические обезболивающие, а вот такие острые специи, как перец, чеснок, имбирь как раз оказывают выраженное обезболивающее действие», — рассказал он.

Ранее врач-офтальмолог Дмитрий Дементьев перечислил в эфире «О самом главном» препараты, прием которых опасен для зрения. По его словам, симптомы, на которые часто жалуются офтальмологам пациенты, зачастую не связаны с болезнями глаз, а возникают из-за приема препаратов. Он посоветовал внимательнее читать инструкции к лекарствам.