Доктор Мясников перечислил предвестники инсульта

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» перечислил факторы, наличие которых говорит о возможном возникновении инсульта в скором будущем. Выпуск доступен на YouTube.

Телеведущий назвал повышенный холестерин и высокий уровень сахара в крови одними из предвестников острого нарушения кровообращения. По словам Мясникова, угрозу для здоровья представляют и вредные привычки: курение и употребление больших доз алкоголя. Помимо этого, как отметил доктор, одним из факторов может стать прием некоторых препаратов, в том числе и гормональных.

Специалист посоветовал всем, кто обнаружил у себя предпосылки к инсульту, сделать ультразвук сонных артерий, чтобы определить наличие бляшек. «Уже в зависимости от величины сужения сосудов мы предпринимаем то или иное действие», — уточнил он. При этом Мясников призвал не делать МРТ головы для профилактики нарушения кровообращения, так как эта процедура проводится для диагностики уже случившегося удара.

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