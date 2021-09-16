Доктор Мясников рассказал о вынесенном после похода на Эльбрус правиле

Врач и телеведущий Александр Мясников вынес для себя правило после похода на Эльбрус. Он рассказал об этом на своей странице в Instagram.

Он опубликовал видео, на котором он сидит за столом с другими мужчинами и делится впечатлениями о походе.

«Самое главное, что я вынес из этого похода на Эльбрус, это одно: никогда не верь инструктору. Если он говорит, что самый трудный пик был сегодня, а завтра будет легче — врет. Если он говорит, что сядем за одним поворотом — врет. Не за одним, а за десятым. Если он говорит, что самое трудное позади — напрягись, это значит, что самое трудное впереди. Я всем завещаю это: никогда не верьте инструктору, особенно, когда он вас успокаивает. Потому что это значит: "жопа" впереди», — высказался ведущий.

В июле Мясников опубликовал видео, записанное неподалеку от Эльбруса, в котором призвал россиян оторваться от телевизора и начать путешествовать. Он признался, что никогда не думал, что доберется до тех мест, где записывалось видео.