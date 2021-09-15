Мясников отсоветовал искать у себя инсульт при головокружении

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» назвал симптом, который ошибочно считают признаком инсульта. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам медика, мнительные люди считают головокружение признаком проблем с сосудами головного мозга и «сплошь и рядом люди бегут к кардиологу, к невропатологу». «Это, как правило, проблема с внутренним ухом», — объяснил он, посоветовав провериться у отоларинголога.

Ранее Мясников предупредил о смертельно опасной ошибке при инсульте. По его словам, прием лекарств, снижающих давление, в этой ситуации может привести к летальному исходу. Специалист объяснил, что причиной тромбоза вен мозга становится высокое давление, но существенно понижать его нельзя. Кроме того, врач указал, что инсульт и инфаркт не случаются на ровном месте. «Они начинаются за много лет до того, как катастрофа произошла. Контролируйте вес, сахар крови, холестерин, тогда все будет хорошо», — сказал он.

