Мясников предупредил о смертельно опасной ошибке при инсульте

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире телеканала «Россия 1» предупредил о смертельно опасной ошибке при инсульте. По его словам, прием лекарств, снижающих давление, в этой ситуации может привести к летальному исходу, передает РИА Новости.

Специалист объяснил, что причиной тромбоза вен мозга становится высокое давление, но существенно понижать его нельзя. «Вы пытаетесь снизить давление, тем самым просто убиваете человека. Врач имеет право снизить давление не больше, чем на двадцать процентов от исходного, не больше, и то в течение определенного времени», — добавил доктор.

Мясников объяснил, что снижение давления пациенту провоцирует падение перфузионного давления в мозге, сердце и почках, что может привести к летальному исходу. Врач отметил, что при выборе, дать лекарство или ничего не делать, лучше выбрать второй вариант, поскольку прием препарата может плохо кончиться.

Специалист посоветовал при инсульте как можно быстрее доставить человека в больницу, срок должен составлять не более трех часов, чтобы медики успели оказать ему квалифицированную помощь.

Ранее Мясников раскрыл, какие правила необходимо соблюдать, чтобы избежать инсульта. Врач пояснил, что инсульт и инфаркт не случаются на ровном месте. «Они начинаются за много лет до того, как катастрофа произошла. Контролируйте вес, сахар крови, холестерин, тогда все будет хорошо», — сказал он.

