Доктор Мясников назвал самые важные для пожилых прививки

Врач Александр Мясников: люди старше 60 лет должны делать прививки от COVID и гриппа

Врач и телеведущий Александр Мясников перечислил прививки, которые должны делать люди старше 60 лет. Самые важные для пожилых вакцины он назвал в Telegram-канале в посте, посвященном тем, «кто заботится о своем здоровье».

По словам Мясникова, все, кто старше 60 лет, а также люди любого возраста, имеющие хронические заболевания, должны быть вакцинированы от COVID, гриппа и пневмококка. Кроме того, доктор порекомендовал им проверить необходимость ревакцинации от гепатита В.

Специалист добавил, что беременные должны быть вакцинированы от гриппа и столбняка, а детям необходимо делать все положенные по возрасту прививки, а также прививку от гриппа.

Медик также подчеркнул, что тем, кому удалили селезенку, обязательно нужно пройти вакцинацию против пневмококка и менингококка, а детям и взрослым с кохлеарными имплантациями — от пневмококка.

Ранее Мясников порассуждал об абсолютных и относительных противопоказаниях к вакцине от коронавируса. Он сформулировал универсальный закон вакцинации и заявил, что прививку нужно делать тому, кому не делать ее опаснее, чем делать.