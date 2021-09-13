Доктор Мясников назвал неожиданный факт о чесноке

Врач и телеведущий Александр Мясников порассуждал о мифах, связанных с холестерином. В эфире передачи «О самом главном» он рассказал об исследованиях, связанных с чесноком, а также назвал неожиданный факт об этом продукте. Выпуск доступен на YouTube.

Мясников начал с мифа о том, что чеснок снижает уровень холестерина. Ученые решили проверить эту гипотезу и провели на себе научный эксперимент: ели чеснок в больших количествах. Исследование показало, что уровень холестерина «особо не отличался» от того, каким он был до начала эксперимента.

«Доказательств четких нет. Начинаем проверять — получается, как плацебо. Но почему нет?» — задал риторический вопрос врач.

Доктор рассказал, что знает еще одно неожиданное свойство чеснока. По словам специалиста, этот продукт помогал ему становиться сильнее. Мясников заявил, что всю жизнь занимался поднятием тяжестей. «Если у меня соревнования, я всегда съедал головку чеснока. У меня на утро сил в полтора раза больше, вот серьезно… Я просто знаю, что если я накануне съем чеснок, на утро у меня будет прилив сил. Хотите верьте, хотите — нет», — заключил доктор.

Ранее Мясников раскрыл способ правильно принимать витамин D. Он отметил, что это вещество лучше усваивается при употреблении в таблетках.

