Мясников развеял мифы о правильной позе для сна

Доктор Мясников заявил, что сон на спине не способствует развитию болезни Альцгеймера

Врач и телеведущий Александр Мясников развеял популярные мифы о правильной позе для сна. Слова специалиста приводит «Общественная служба новостей».

Доктор Мясников опроверг распространенное утверждение о том, что сон на спине способствует развитию болезни Альцгеймера. По словам телеведущего, на появлений этой формы деменции больше влияет генетика, чем поза во время сна.

Также Мясников отметил, что людям, у которых искривлена носовая перегородка, необязательно спать на боку. «Если спать в правильной позе на спине — никаких проблем, а для кожи лица одни плюсы», — заявил врач.

Телеведущий добавил, что нет никаких стандартов для сна. «Как вам удобно, так и спите. Главное — спать хорошо, глубоко и долго. И больше значение имеет — с кем спать», — заключил он.

Ранее доктор Мясников назвал симптом, который ошибочно считают признаком инсульта.