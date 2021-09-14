Мясников назвал способ избежать вспышек коронавируса после открытия границ

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал восстановление авиасообщения со все большим числом стран мира и назвал способ избежать новых вспышек коронавируса после открытия границ. Он этом он написал в своем Telegram-канале.

Он привел в пример тяжелобольного пациента из Кембриджа, у которого после снижения иммунитета на фоне химеотерапии на протяжении трех месяцев болезни выявлялись все новые мутации COVID-19. Специалист назвал его своеобразным инкубатором для мутаций.

«Хоть бетонные стены возводи по периметру — достаточно одного больного во СПИДом, например, в больнице — и вот вам источник новых мутаций! Не границы перекрывать, а вакцинировать и вакцинировать! И изолировать надежно больных с иммунодефицитном на время болезни! Бессмысленно перекрытие границ!» — подчеркнул Мясников.

Он также выразил мнение, что коронавирус следует лечить на дому, помещая пациентов в больницу только в крайних ситуациях, поскольку именно там и происходят новые опасные мутации и возрастает риск суперинфекций.

Ранее Мясников перечислил прививки, которые должны делать люди старше 60 лет. По его словам, все пожилые, а также люди любого возраста, имеющие хронические заболевания, должны быть вакцинированы от COVID, гриппа и пневмококка. Кроме того, доктор порекомендовал им проверить необходимость ревакцинации от гепатита В.

