Врач перечислила неочевидные признаки ранней стадии опасного заболевания

Главный врач Клинической больницы №1 МЕДСИ Татьяна Шаповаленко перечислила неочевидные признаки, которые могут указывать на наличие у пациента ранней стадии опасного заболевания — лимфомы. Подробности она раскрыла в эфире программы «О самом главном», выпуск которой доступен на YouTube.

Специалист отметила, что обязательной частью любого врачебного осмотра является пальпация лимфатических узлов. «Ежегодно лимфомой только в России заболевает порядка 25 тысяч человек. И, к сожалению, достаточно часто врачи диагностируют лимфому на уже поздней стадии», — заявила она.

По словам Шаповаленко, на лимфому на ранней стадии могут указывать, помимо увеличения лимфатических узлов, немотивированная слабость, повышенная утомляемость, потеря веса, лихорадка, кожный зуд и длительный кашель. «Это поводы, чтобы задуматься, что со мной что-то не так, и обратиться к врачу», — подчеркнула она.

Ее коллега, врач-гематолог, кандидат медицинских наук Наталья Архипова отметила, что проводить профилактику этого заболевания практически невозможно. «Я бы сказала, что борьба с лимфомой — это раннее выявление», — сообщила она. При этом специалист обнадежила зрителей: по ее словам, подавляющее большинство пациентов излечиваются с помощью химио- или биотерапии.

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