Доктор Комаровский назвал главную особенность инфекционных болезней

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную особенность острых инфекционных болезней у детей. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

«Принципиальной особенностью человеческих болезней, особенно острых, особенно инфекционных, особенно у детей, является ухудшение состояния в ночное время», — подчеркнул специалист. По его словам, если ребенок плохо чувствует себя вечером, то шансов, что его состояние улучшится за ночь, очень мало. В течение нескольких следующих часов, пока взрослые будут спать, он будет дышать ртом и не будет пить.

Комаровский отметил, что родители должны тщательно подготовиться к ночи с больным ребенком, разработать четкий план действий. Телеведущий посоветовал взрослым поддерживать в комнате оптимальные параметры влажности и температуры. Также, как уточнил врач, необходимо обеспечить постоянный доступ к жидкости для питья. «Любой ночной плач, всхлип, звук — повод подойти и напоить. Если не просыпается более трех часов — будить и поить. Если нет мочеиспускания более трех часов — будить и поить», — написал он.

Специалист добавил, что важно на протяжении всей ночи постоянно измерять температуру тела ребенка. «Современных электронных устройств для этого существует предостаточно», — напомнил он. Кроме того, Комаровский порекомендовал заранее разобраться с лекарственной формой и дозами жаропонижающих средств для ребенка. Еще, по его мнению, нельзя забывать следить за носовым дыханием ребенка, и следует заранее выбрать солевые растворы и сосудосуживающие средства.

В заключение телеведущий посоветовал взрослым заранее определить, кто из них когда встает, «контролирует температуру, доливает воду в увлажнитель, поит, дает лекарства и капает в нос».

Ранее Комаровский перечислил поводы для немедленного обращения к врачу при порезе.