Доктор Комаровский назвал поводы срочно показать рану врачу

Врач Евгений Комаровский заявил, что обратиться к врачу надо, если рана более 2 см в длину

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал поводы для немедленного обращения к специалисту при порезе. Ситуации, когда рану срочно нужно показать врачу, он перечислил в Instagram.

Комаровский посоветовал обратиться к специалисту в случаях, если человеку не удается остановить кровь в течение получаса или если он испытывает сильную боль, онемение или теряет чувствительность в области пореза. Опасными являются раны более двух сантиметров в длину и порезы, края которых отстоят друг от друга более чем на семь миллиметров.

По словам телеведущего, помощь потребуется при ранах, полученных в результате укуса, и при загрязненных и колотых порезах, если человек не привит от столбняка. Как уточнил Комаровский, также следует показать врачу раны, вокруг которых появились припухлости или покраснения, и «незначительные порезы в местах, где возможно образование косметических дефектов».

К числу опасных ситуаций специалист отнес, помимо всего вышеперечисленного, и «наличие в ране инородных предметов, которые не могут быть удалены, или подозрение на их присутствие».

Ранее Комаровский опроверг распространенные мифы о причинах возникновения колик у детей. Врач дал молодым родителям несколько советов о том, как справиться с этой проблемой.