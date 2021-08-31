Комаровский развеял мифы о частой детской проблеме и дал совет молодым родителям

Врач и телеведущий Евгений Комаровский развеял мифы о причинах возникновения колик у детей. В посте, опубликованном в Instagram, он дал молодым родителям несколько советов о том, как справиться с этой проблемой.

По словам доктора, ученые до сих пор не выяснили истинную причину колик. Однако медицине известны некоторые факторы, которые могут спровоцировать недуг. К ним врач отнес нарушение режима кормления (в особенности перекорм) и несоблюдение оптимальных параметров воздуха (особенно перегрев). Кроме того, Комаровский выделил недоразвитие желудочно-кишечного тракта, некоторые вызывающие спазм в кишечнике гормоны, избыточно эмоциональную реакцию родителей на плач ребенка и повышенную тревожность матери.

Телеведущий подчеркнул, что не существует универсальных способов, которые гарантированно избавят ребенка от колик. Однако есть методы, которые позволят успокоить младенца и облегчить его состояние.

«Не перекармливайте ребенка, перекорм провоцирует колики. Помните, что между кормлениями должно пройти не меньше 2-2,5 часа. Поддерживайте оптимальный режим температуры и влажности в комнате, где находится ребенок. В перерывах между кормлениями предлагайте ребенку соску-пустышку — многие дети успокаиваются при сосании», — посоветовал врач.

Доктор отметил, что при коликах также можно попробовать изменить рацион питания. Например, если ребенок на грудном вскармливании, мать может изменить свою диету — сократить количество молочных продуктов и кофеина. Некоторым помогает исключение из рациона пряностей или продуктов, вызывающих повышенное газообразование (капусты и лука).

Комаровский добавил, что если младенец на искусственном вскармливании, родители могут обсудить с педиатром смену смеси.