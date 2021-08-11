Доктор Комаровский озвучил условие для эмиграции

Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский в интервью журналисту Василию Голованову озвучил единственное условие, из-за которого он был бы готов покинуть родную страну. Ролик с беседой доступен на YouTube-канале доктора.

Комаровский заявил, что поводом эмигрировать с Украины для него могла бы стать угроза личной безопасности. Однако врач добавил, что даже в этом случае он, возможно, смог бы справиться с проблемой еще до отъезда из страны.

«Комаровский, наверное, все-таки, может, найдет, к кому обратиться… Если я скажу, что меня, Вася, кто-то обижает, то я, конечно, надеюсь, что рядом кто-то встанет», — сказал врач. Правда, уже в следующем предложении он усомнился в своих словах.

Доктор добавил, что несколько лет назад на него организовали травлю в социальных сетях. Однако тогда количество людей, высказавшихся в его поддержку, было небольшим — на его сторону встали всего «человек пять-семь».

«И я понимаю, почему. Не хотят связываться. Мерзавцы очень организованны. Они ходят строем, они ходят толпой, они бьют слабых, они договариваются с полицией», — добавил Комаровский.

Ранее врач раскритиковал языковое законодательство Украины, назвав его унизительным для жителей страны.