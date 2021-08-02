Доктор Комаровский поделился удивившей его историей про вакцинацию

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал удивившую его историю про вакцинацию от коронавируса. В своем Instagram-аккаунте специалист отметил, что услышал ее от коллеги.

По словам телеведущего, близкая родственница его знакомого работает учительницей в одном из райцентров. Женщина собиралась привиться от коронавируса, но в последний момент передумала. Оказалось, что из всех сотрудников школы она единственная хотела пройти вакцинацию. Педагог испугалась, что на нее «начнут показывать пальцем».

«Для меня эта история была личным потрясением», — поделился Комаровский. Телеведущий заявил, что учителя являются интеллектуальной элитой нации, и потому должны быть «образцом принятия умных, взвешенных и логичных решений». Своим примером они должны показывать ученикам отношение взрослого к достижениям медицинской науки.

«Если учитель боится как огня прививки, то чего хотеть от детей? Учителя, вы должны быть вакцинированы, вы должны своим примером показывать детям, что надо к этому стремиться», — сказал врач.

Ранее Комаровский назвал опасную особенность «дельта»-штамма коронавируса. Телеведущий сообщил, что «дельта», в отличие от других мутаций, может вызывать болезнь при меньшей инфицирующей дозе.