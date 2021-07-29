Доктор Комаровский рассказал об опасности кондиционера в жару

Врач и телеведущий Евгений Комаровский предупредил об опасности использования кондиционера в жару. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Специалист назвал нежелательной ситуацию, когда человек попадает из 35-градусной жары в квартиру, где температура воздуха составляет 25 градусов тепла. «Если вы всю жизнь живете в стабильных условиях, когда нет колебаний температуры, то организм, вернее сосуды, не умеет реагировать на такие резкие изменения параметров внешней среды», — написал телеведущий.

Комаровский посоветовал всем, кто недавно приобрел кондиционер, снижать температуру постепенно. Сначала при 35 градусах жары за окном лучше установить 28 градусов тепла дома, через неделю — 25 градусов тепла, через две недели — 22 градуса тепла. Врач добавил, что также важно регулярно проветривать помещение, открывая окна, и использовать увлажнитель.

Ранее телеведущий рассказал об опасной особенности штамма коронавируса «дельта». По словам Комаровского, «дельта»-штамм, в отличие от других мутаций, вызывает болезнь при меньшей инфицирующей дозе. При этом врач уточнил, что сегодня нет достоверных сведений о том, что он представляет серьезную угрозу для детей.