Доктор Комаровский предупредил об опасности отрицательного резуса у женщин

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, с какой опасностью может столкнуться беременная женщина с отрицательным резус-фактором. Соответствующий пост появился в его Instagram-аккаунте.

Специалист заявил, что если у женщины плод оказался резус-положительным, то во время родов в организме матери могут выработаться антитела к эритроцитам собственного ребенка. По словам Комаровского, они не несут угрозы для первого ребенка, но во время второй беременности не исключены серьезные проблемы.

«Если женщина родила ребенка резус-положительного, то у нее в крови остаются антитела, которые будут влиять на ее следующих детей. С высокой степенью вероятности они вызовут тяжелейшую болезнь», — предупредил врач. Комаровский сообщил, что, как правило, это заканчивается выкидышем.

Телеведущий добавил, что существует эффективная методика лечения. Во время первой беременности женщине вводят препарат под названием иммуноглобулин. Комаровский отметил, что это лекарство уже доказало свою безопасность и эффективность, и призвал не вестись на «антинаучную вакханалию» о нем в социальных сетях.

Ранее врач перечислил основные ошибки, которые совершают молодые родители при воспитании ребенка. Телеведущий отметил, что в настоящее время продолжение рода требует интеллекта, логики и здравого смысла.