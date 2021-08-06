Доктор Комаровский предупредил об опасности употребления популярной биодобавки

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал о правилах употребления популярной пищевой добавки с омега-3. В видео, опубликованном на Youtube, он предупредил об опасности ее применения в качестве лекарства.

Телеведущий раскритиковал пациентов, которые игнорируют рекомендации врачей и употребляют биодобавку вместо назначенных им препаратов. «Это настолько опасно, настолько нежелательно, что из-за этого огромное количество серьезных медицинских организаций и ассоциаций врачей избегают включать в протоколы лечения или профилактики заболевания омегу-3, потому что боятся, что люди начнут воспринимать это как главный препарат и пренебрегать нормальным лечением», — заявил он. Врач подчеркнул, что омега-3 принимается только вместе с лекарствами.

По словам Комаровского, источником этой пищевой добавки служат морские водоросли. «Ими могут питаться планктон и мелкие рыбешки. Крупная рыба, в свою очередь, будет питаться этими мелкими рыбешками и планктоном, и после этого в организме рыбы появится омега-3», — пояснил телеведущий. Он отметил, что биодобавка содержится в большом количестве в тунце, лососе, скумбрии, сардинах и сельди. Также омега-3 встречается в печени трески.

Ранее телеведущий заявил, что ничего надежнее ПЦР-тестов для выявления коронавирусной инфекции пока не существует. Комаровский рассказал, что точность этого метода диагностики зависит от того, как именно у человека взяли материал для исследования.