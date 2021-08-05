Доктор Комаровский раскрыл правду о ПЦР-тестах

Врач и телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос о надежности ПЦР-тестов, которые используются для выявления коронавирусной инфекции. Правду об этом методе диагностики специалист раскрыл в своем Instagram-аккаунте.

Комаровский заявил, что ничего надежнее теста ПЦР ученые не придумали. По его словам, точность этого метода зависит от того, как именно у человека взяли материал для исследования. «Это должны делать специально подготовленные люди. <...> Нам нужны клетки слизистой оболочки дыхательных путей», — пояснил доктор.

Телеведущий отметил, что пациент должен испытать боль во время процедуры. «Слизистую, причем глубоко, нужно буквально поцарапать, очень сильно прижать к ней палочку и провернуть. В противном случае правдивого результата можете не ждать», — добавил Комаровский.

Ранее врач поделился удивившей его историей про вакцинацию от коронавируса. Комаровский рассказал, что родственница его коллеги работает учителем. Женщина собиралась привиться от коронавируса, но в последний момент передумала, потому что испугалась, что другие педагоги на нее «начнут показывать пальцем». Телеведущий подчеркнул, что учителя являются интеллектуальной элитой нации, и потому своим примером должны показывать детям отношения к достижениям медицины.