Доктор Комаровский назвал меры профилактики распространенного вида рака

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал меры профилактики распространенной разновидности рака. Видео, в котором специалист поделился полезными рекомендациями о том, как защитить детей от онкологических заболеваний кожи, опубликовано в Instagram.

По словам телеведущего, в первую очередь важно избегать воздействия солнечных лучей. Доктор также напомнил о том, что важно использовать солнцезащитные средства.

Говоря о том, как выявить рак кожи на ранней стадии, Комаровский посоветовал родителям следить за родинками ребенка. «Педиатр на приеме не будет осматривать ребенка с ног до головы. Такого никто не делает. Каждая минута доктора стоит много денег и с каждым годом становится все дороже и дороже», — пояснил он.

Врач отметил, что осмотр можно провести во время вечернего душа. «Каждую родинку желательно сфотографировать на смартфон, рядом должна быть линейка», — сказал Комаровский. Его собеседник, дерматолог Богдан Литвиненко добавил, что родинки у ребенка должны быть симметричными, однородными по цвету. Если отметки на теле изменили цвет, размер, границы, если на них появились трещины или они вообще пропали, то нужно срочно обратиться к врачу.

Ранее Комаровский рассказал, насколько опасно для детей младше двух лет частое использование смартфонов и планшетов. Доктор подчеркнул, что чрезмерное увлечение гаджетами может негативно отразиться на развитии ребенка.