Комаровский ответил на вопрос о коронавирусе фразой «готовьтесь к худшему»

Украинский врач, телеведущий Евгений Комаровский ответил на вопрос журналиста Василия Голованова о прогнозах по поводу коронавируса на осень 2021 года. В ответ от доктора прозвучала фраза о том, что жителям Украины нужно «готовиться к худшему». Интервью доступно на YouTube-канале Комаровского.

«Полтора года с COVID показывают следующее: прогнозировать нельзя — надо лучше готовиться к худшему. Готовьтесь к худшему», — заявил врач.

Комаровский также негативно отозвался о том, что на Украине прекращают финансирование некоторых инфекционных больниц. «Они [инфекционные больницы] типа уже не нужны. Они уже свое сделали, уже всех нас спасали. Идите теперь в жопу», — с негодованием высказался врач в отношении украинских властей.

Ранее Комаровский ответил на вопрос о надежности ПЦР-тестов, которые используются для выявления коронавирусной инфекции.