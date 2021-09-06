Доктор Комаровский назвал основную проблему детских садов

Врач и телеведущий Евгений Комаровский заявил, что в большинстве детских садов не соблюдаются санитарно-гигиенические нормы. Об основной проблеме дошкольных учреждений специалист порассуждал в своем Instagram-аккаунте.

Телеведущий отметил, что детские сады существуют для того, чтобы родители могли выполнять свои социальные функции и жить полноценной жизнью, которая, по его словам, «не должна сводиться исключительно к уходу за потомством». «Государство или частные структуры должны быть заинтересованы в том, чтобы уже после шести месяцев ребенок мог какое-то время проводить в детском саду под присмотром правильно обученных и высокооплачиваемых сотрудников», — подчеркнул Комаровский.

Специалист раскритиковал детские сады, в которых поддерживают слишком высокую температуру, мало гуляют с детьми, а также принимают детей и сотрудников с купленными справками о вакцинации. В то же время он отметил, что посещение хорошего детского сада несет для ребенка только плюсы, но таких учреждений мало.

«Увы, соответствующие санитарно-гигиеническим нормам детские сады, с акцентом прежде всего на детское здоровье — огромная редкость», — указал на основную проблему врач. Комаровский с сожалением отметил, что у большинства родителей нет запроса на такие сады.

Ранее телеведущий развеял мифы о причинах возникновения колик у детей. Комаровский дал родителям несколько советов, как справиться с этой проблемой.