Малышева предупредила об опасности утягивающего белья

Врач Елена Малышева заявила, что утягивающее белье можно носить не более 12 часов в неделю

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Жить здорово!» предупредила об опасности ношения неправильного подобранного утягивающего белья. В выпуске, доступном на сайте Первого канала, она также рассказала, сколько часов в неделю можно носить утягивающее белье.

По словам Малышевой, размер белья должен соответствовать размеру одежды. Как объяснила врач, человек, который покупает утягивающее белье на один или несколько размеров меньше, имеет повышенные риски возникновения изжоги, так как из-за белья происходит сдавливание желудка, и идет заброс кислого содержимого желудка в пищевод.

Ее соведущий, врач-невролог и мануальный терапевт Дмитрий Шубин, рассказал, что при ношении белья меньшего размера может также возникать венозный застой в ногах. Он отметил, что в конечном итоге это может привести к тромбообразованию.

Малышева добавила, что носить утягивающее белье следует не более 12 часов неделю — в таком случае оно совершенно безопасно и не нанесет вред организму. Специалист подчеркнула, что это научно доказанный факт.

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