Малышева назвала три суперпродукта для долголетия

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий доктор Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» назвали три продукта, полезные свойства которых могут продлить жизнь, сохранить ясность рассудка и здоровье. Фрагмент выпуска передачи опубликован на YouTube.

Приглашенными гостями выступили три долгожительницы: Валентина Сергеевна (94 года), Ирина Соломоновна (94 года) и Серафима Степановна (95 лет). Женщины рассказали, какие суперпродукты для долголетия употребляют ежедневно.

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Первая гостья, Валентина Сергеевна, каждый день съедает два перепелиных яйца. Доктор Шубин объяснил, что яйца оказывают положительный эффект на организм человека. Самое главное — в них содержится холин, передающий возбуждение с одного нервного волокна на другое. Если холина достаточно, то нервная система работает хорошо, а ум сохраняется ясным в любом возрасте. Холин содержится в желтке, а в перепелиных яйцах его больше, поэтому они полезнее куриных.

Ирина Соломоновна регулярно ест кисломолочные продукты: йогурт, простоквашу и кефир. По словам Шубина, кисломолочные продукты содержат живые культуры бактерий, которые оказывают благоприятное воздействие на кишечник, а также укрепляют иммунитет.

Третья гостья, Серафима Степановна, призналась в любви к грецким орехам. Доктора уверили, что эти орехи обладают сильными антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от перерождения. Долгожительницы подчеркнули, что регулярно едят все три перечисленных продукта.

Ранее Малышева предупредила о риске развития рака из-за покрытия ногтей гель-лаками. В программе «Жить здорово!» она объяснила, что меланома может возникнуть из-за ламп для маникюра.