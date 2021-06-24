Малышева назвала три суперпродукта для долголетия

Врач и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий доктор Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» назвали три продукта, полезные свойства которых могут продлить жизнь, сохранить ясность рассудка и здоровье. Фрагмент выпуска передачи опубликован на YouTube.
Приглашенными гостями выступили три долгожительницы: Валентина Сергеевна (94 года), Ирина Соломоновна (94 года) и Серафима Степановна (95 лет). Женщины рассказали, какие суперпродукты для долголетия употребляют ежедневно.
Первая гостья, Валентина Сергеевна, каждый день съедает два перепелиных яйца. Доктор Шубин объяснил, что яйца оказывают положительный эффект на организм человека. Самое главное — в них содержится холин, передающий возбуждение с одного нервного волокна на другое. Если холина достаточно, то нервная система работает хорошо, а ум сохраняется ясным в любом возрасте. Холин содержится в желтке, а в перепелиных яйцах его больше, поэтому они полезнее куриных.
Ирина Соломоновна регулярно ест кисломолочные продукты: йогурт, простоквашу и кефир. По словам Шубина, кисломолочные продукты содержат живые культуры бактерий, которые оказывают благоприятное воздействие на кишечник, а также укрепляют иммунитет.
Третья гостья, Серафима Степановна, призналась в любви к грецким орехам. Доктора уверили, что эти орехи обладают сильными антиоксидантными свойствами и помогают защитить клетки организма от перерождения. Долгожительницы подчеркнули, что регулярно едят все три перечисленных продукта.
Ранее Малышева предупредила о риске развития рака из-за покрытия ногтей гель-лаками. В программе «Жить здорово!» она объяснила, что меланома может возникнуть из-за ламп для маникюра.