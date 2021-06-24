Доктор Мясников описал влияние вакцины на мужское здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников в эфире шоу «Полный контакт» описал влияние вакцины против коронавируса на мужское здоровье. Запись эфира доступна на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Во время обсуждения прививок доктор заявил, что многие скептически относятся к вакцинации от COVID-19, потому что не знают, как она скажется на будущем людей, которые захотят зачать ребенка.

«Все боятся: "А как же беременеть?" Никаких проблем. Сейчас провели исследование: "А вдруг на сперму прививка влияет?" Нашли добровольцев (они занимались онанизмом) и выявили, что сперма у них как была активной до прививки, так и осталась после», — заявил Мясников.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что российские вакцины от коронавируса прошли необходимые испытания по оценке влияния на способность иметь детей. Эксперты заверили, что негативных последствий вакцинации в ходе соответствующих испытаний не выявлено, и прививка не является противопоказанием для беременности. «Нет никаких доказательств того, что какая-либо вакцина, включая вакцину против коронавируса может повлиять на фертильность у женщин или мужчин», — резюмировали в ведомстве.