Малышева обнаружила опасность в покупке мороженого

Врач и телеведущая Елена Малышева в эфире программы «Здорово жить!» назвала неожиданные свойства мороженого, а также перечислила опасности, которые грозят россиянам при покупке молочного продукта. Выпуск доступен на сайте Первого канала.

Соведущий Малышевой Михаил Шубин сослался на американские исследования, благодаря которым обнаружилось, что употребление жирного мороженого хотя бы два раза в неделю повышает фертильность у женщин примерно на 40 процентов.

«В 100 граммах мороженого всегда можно найти полторы суточные нормы витамина B2. Без витамина B2 жизнь наша тоже скверна», — заверил врач. Он объяснил, что этот витамин принимает участие в функционировании нервной системы, в создании кожи и в мыслительных процессах. «То есть мы должны есть мороженое», — подытожил Шубин.

Вскоре после заявления коллеги Малышева пригласила в студию руководительницу отдела надзора питания Роспотребнадзора Надежду Раеву. Эксперт заявила, что ее ведомство проверило не менее тысячи образцов продаваемого в России мороженого. Отвечая на вопрос Малышевой о том, есть ли в продукте угроза здоровью людей, Раева ответила положительно.

«В одном из образцов была обнаружена кишечная палочка. Но здесь нужно сказать, что отбирались эти образцы в торговле. Вполне возможно, что были нарушены условия хранения. Возможно, оно подвергалось размораживанию: температура повысилась до 13 градусов, из-за этого уже начался рост микрофлоры», — заявила представительница Роспотребнадзора. Телеведущая ответила, что наличие кишечной палочки в мороженом — это прямая угроза здоровью. Она назвала молочный продукт «изумительной средой» для развития микробов.

По словам Раевой, некоторые производители мороженого обманывают покупателей. Эксперт заявила, что в трех образцах ее коллеги обнаружили жиры немолочного происхождения. Нарушителей уже оштрафовали, заметила руководитель отдела надзора питания.