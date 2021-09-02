Малышева перечислила действенные лекарства от коронавируса

Врач и телеведущая Елена Малышева перечислила препараты, которые используются при лечении COVID-19, указанные на сайте Национального Института здоровья США. По словам доктора, доказано, что все они помогают в борьбе с инфекцией. Ролик об этом доступен на странице Малышевой в Instagram.

Основными препаратами для лечения больных Малышева назвала антикоагулянты. Прошлогодние исследования показали, что смертность пациентов на ИВЛ уменьшалась после того, как им начинали вводить антикоагулянты. Врач подчеркнула, что принимать их можно только после назначения специалистом.

«Сегодня антикоагулянты — неотъемлемая часть лечения коронавируса. Антикоагулянтов у нас глобально два основных лекарства: это "Ксарелто" и "Эликвис". И препарат основной инъекционный — это "Клексан"», — сказала Малышева.

Вторым препаратом для эффективного лечения COVID-19 врач назвала «Дескаметазон». Его запрещено назначать амбулаторно, к тому же Малышева не рекомендует принимать его без предписания доктора.

«В принципе, "Дексаметазон" не лечит вирусную инфекцию. Если вы назначите его просто человеку температурящему, без вероятности цитокинового шторма, то "Дексаметазон" сотрет картину, создаст иллюзию мнимого благополучия, а болезнь может течь и развиваться тяжело», — заявила телеведущая, добавив, что препарат назначают только в больницах: только там он снижает смертность на 30 процентов.

Отдельное внимание Малышева уделила моноклональным антителам: лекарствам «Актемра» и «Олумиант», которые оба доказали свою эффективность.

Телеведущая также перечислила препараты, которые, по ее словам, точно не помогут при вирусной инфекции. К ним она отнесла «Гидроксохлорохин», «Тамифлю», «Анаферон», «Кагоцел» и все виды антибиотиков. Малышева посчитала, что к тем врачам, которые назначают подобные лекарства при коронавирусе, лучше не прислушиваться.