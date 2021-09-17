Доктор Мясников призвал россиян потеть хотя бы один раз в день

Главный врач московской больницы № 71 и телеведущий Александр Мясников в эфире канала «Россия 1» призвал россиян потеть хотя бы один раз в течение дня для профилактики прогрессирующей гипертонии. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист рассказал, что около 40 процентов людей в мире страдают от гипертонии или повышенного кровяного давления. По словам доктора, следствием прогрессирующей гипертонии может быть инфаркт, инсульт, нефросклероз, почечная недостаточность или даже слепота.

Врач отметил, что для профилактики повышенного кровяного давления нужно тренировать сердечно-сосудистую систему, в частности, выполнять аэробные физические упражнения. «Только делать их надо минимум пять раз в неделю не меньше 40 минут. (...) Главное, чтобы вы вспотели. Каждый человек должен хотя бы один раз вспотеть в течение дня, тогда у него гипертонии не будет такой злой, прогрессирующей и угрозы для сердечной болезни снизятся», — заявил он.

Ранее телеведущий назвал несколько заболеваний, которые не нужно специально лечить. По словам Мясникова, особого вмешательства не требуют доброкачественные опухоли гемангиомы, если они не растут, а также кисты почек и печени.