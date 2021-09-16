Доктор Мясников назвал россиянам не требующие лечения заболевания

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал несколько заболеваний, которые не нужно специально лечить. Свои мысли по этому поводу доктор озвучил в разговоре с журналистами URA.RU.

К списку не требующих лечения недугов медик отнес уреаплазму — заболевание мочеполовой системы. По словам Мясникова, она является нормальной частью урогенитальной флоры, в особенности у женщин, однако россияне часто пытаются ее лечить.

«Также не нужно лечить вирус папилломы человека, немые камни желчного пузыря, если они не болят, инфицирование бактерией хеликобактер пилори, если нет симптомов», — заявил врач. По его словам, особого вмешательства не требуют доброкачественные опухоли гемангиомы, если они не растут, а также кисты почек и печени. Доктор добавил, что также не нужно делать операцию при обнаружении камней в почках, потому что «скорее всего, они не пойдут».

Эти заболевания, говорит Мясников, необходимо лечить только в случае строгих показаний врачей. Он также посоветовал не прибегать к срочному лечению без снимков УЗИ, КТ и МРТ. В противном случае находки врачей будут «неясной клинической значимости».

«Поэтому о многих состояниях, которые лечатся в России, на Западе и не думают. Например, там нет диагноза "повышение внутричерепного давления", но есть больные, у которых это было выявлено из-за онкологии либо кровоизлияния, либо каких-то других состояний», — пояснил телеврач. Он также подчеркнул, что цистит, простатит, хронический пиелонефрит и хронический панкреатит тоже неправильно трактуются в России. Из-за этого они могут повлечь «долгое и бессмысленное лечение».

Ранее доктор Мясников назвал симптом, который ошибочно считают признаком инсульта.