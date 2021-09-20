Мясников оценил эффективность популярных препаратов при профилактике простуды

Врач и телеведущий Александр Мясников оценил эффективность приема популярных препаратов — поливитаминов — при профилактике простуды. Своим мнением специалист поделился в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1», выпуск доступен на YouTube.

Телеведущий заявил, что в качестве профилактики вирусных заболеваний лучше принимать витамины в виде естественных продуктов, в частности, в виде овощей и фруктов. Также, по словам Мясникова, важно регулярно выполнять физические упражнения и закалять организм.

Кроме этого, врач ответил на вопрос о том, стоит ли человеку, у которого постоянно наблюдается пониженное давление, повышать его. «На самом деле я уже как-то говорил: "Гипотоники, вас не существует, есть гипертоники, а нижней границы нормы нет". <...> 90 на 60 — это нормальное давление? Да, нормальное. А 80 на 50? Да, если вы к этому адаптированы», — подчеркнул Мясников.

Ранее телеведущий перечислил лекарства, которые могут вызвать тяжелые болезни. Мясников отметил, что препараты «Зантак» или «Ранитидин» запретили во многих странах из-за риска возникновения рака, однако их все еще можно встретить в России.