Доктор Комаровский назвал причину отказаться от детского сада

Комаровский заявил, что отказаться от детсада нужно, если каждое ОРВИ идет с осложнениями

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал причину отказаться от детского сада. В посте, опубликованном в Instagram, специалист заявил, что посещать дошкольное учреждение не нужно, если каждое ОРВИ у ребенка идет с осложнениями.

Телеведущий заявил, что ребенок, подхвативший ОРВИ в детском саду, обычно не нуждается в регулярном приеме лекарств, в том числе и антибиотиков. По словам Комаровского, при правильной помощи родителей организм ребенка может справиться с болезнью самостоятельно, практически без лекарств.

«Все, что нужно, — это теплая одежда, прохладный влажный воздух, обильное питье. Список лекарств в большинстве случаев ограничен тремя позициями: средство для пероральной регидратации, солевые капли в нос и иногда — жаропонижающие средства (парацетамол и ибупрофен)», — уточнил доктор.

При этом специалист отметил, что если каждое ОРВИ после посещения дошкольного учреждения протекает с осложнениями, которые требуют приема антибиотиков раз в три месяца, на это нужно обратить особое внимание. Как объяснил Комаровский, родителям следует задуматься не только о целесообразности хождения в детский сад, но и о том, почему у их ребенка возникают осложнения. Он посоветовал взрослым обращать внимание на то, «сколько ребенок выпил жидкости, какие были параметры температуры и влажности в помещении, своевременно ли было восстановлено у него носовое дыхание».

Ранее Комаровский заявил, что ношение ортопедической обуви не является эффективным способом профилактики плоскостопия у детей.