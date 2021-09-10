Доктор Комаровский перечислил главные признаки плохого иммунитета

Врач Комаровский: нормальный ребенок должен болеть ОРВИ от шести до 12 раз в год

Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил главные признаки, свидетельствующие о том, что у человека плохой иммунитет. Своими выводами он поделился в эфире утреннего шоу на канале «Украина», отрывок выпуска доступен на YouTube-канале доктора.

В начале шоу Комаровский заявил, что «обычный, нормальный» ребенок, посещающий детский сад или школу, должен болеть ОРВИ от 6 до 12 раз в год. Это говорит о том, что он не только часто болеет, но и часто выздоравливает.

«Чуть ли не главный признак пониженного иммунитета, с которым надо что-то делать, — это когда человек не может произнести фразу "я выздоровел". Когда вы больны практически постоянно, когда любой копеечный чих дает осложнения. Но если человек болеет и выздоравливает — значит, у него нормальный иммунитет», — заключил врач.

Доктор подчеркнул, что если человек хочет узнать о состоянии своего иммунитета, ему не нужно проходить дорогостоящие обследования. В большинстве случаев будет достаточно обычного клинического анализа крови, считает Комаровский.

Ранее врач назвал главную особенность ОРВИ у детей. По его словам, если ребенок плохо себя чувствует в течение дня, то ночью его состояние может ухудшиться. Комаровский также дал родителям несколько советов о том, как они могут подготовиться к ночи с больным ребенком.