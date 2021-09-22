Диетолог раскрыла семь правил для похудения

Австралийский диетолог Мелисса Мейер раскрыла семь правил, которым необходимо следовать для похудения. Об этом пишет издание Body and Soul.

По мнению Мейер, чтобы похудеть и затем сохранить здоровый вес, необходима привычка к правильному питанию, а не кратковременные детокс-диеты, которые, как правило, жестко ограничивают потребление целых категорий продуктов и ведут к тому, что рацион становится несбалансированным.

Мейер посоветовала не отказываться от каких-либо продуктов полностью. Вместо этого, по ее словам, следует внимательнее следить за размером порций. «Нет необходимости обходиться без еды, которую вы любите, например, без хлеба или макарон, — говорит она. — Но лучше наслаждаться ими в разумных количествах (скажем, съедать два кусочка хлеба вместо целой буханки)».

Также диетолог рекомендует есть больше овощей и отдавать предпочтение цельнозерновым продуктам. Кроме того, каждый прием пищи, по ее мнению, должен содержать какой-либо источник белка. «Яйца, бобовые, мясо, морепродукты, молочные продукты — все эти продукты содержат белок, который помогает справляться с голодом», — объясняет она.

Мейер советует не забывать о клетчатке, регулярно делать физические упражнения, а соки, газировку, алкоголь и другие калорийные напитки заменять водой. Еще один совет заключается в том, чтобы питаться сознательно, то есть лишь в тех случаях, когда появляется чувство голода.

Ранее диетолог из США Лиза Янг назвала пять бесполезных, по ее мнению, диет. Среди таких она назвала низкоуглеводную кета-диету и интервальное голодание.