Из жизни
 
Последние новости
Шойгу заявил о «глубокой работе» против России извне
У Тома Круза угнали элитный BMW с багажом стоимостью 100 тысяч фунтов
Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки остался недоволен ее поступлением в МГУ
«Манчестер Сити» согласился заплатить за Роналду 30 миллионов евро
В Турции заговорили о рисках закрытия страны для туристов
Большинство работодателей признались в слежке за сотрудниками в соцсетях
Музыку «ВКонтакте» можно будет слушать без интернета
Инспектор ГИБДД сбил 13-летнюю школьницу в Москве 
Женщина рассказала о жизни без пупка из-за редкого врожденного дефекта
Политолог рассказал о стремлении немцев вернуть Калининград
Новости партнеров
Прослушать новость

Диетолог назвала пять бесполезных диет

Диетолог назвала кето, интервальное голодание и сиртуиновую диету бесполезными
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Pixabay

Американский диетолог Лиза Янг назвала пять диет, которые, по ее мнению, являются бесполезными для похудения. К их числу относятся низкоуглеводные, сиртуиновая диеты, интервальное голодание, а также Whole30 и Optavia, пишет сайт She Finds.

По словам Янг, низкоуглеводная кето-диета позволяет сбросить вес, однако достигнутые результаты не закрепляются надолго. Если следовать ей продолжительное время, то появляется риск потери мышечной массы.

Как Россия угорела по Сергею Шнурову и влюбилась в Диму Билана
Читать

При сиртуиновой диете необходимо питаться лишь теми продуктами, которые богаты белками-сиртуинами, например петрушкой, черникой, яблоками и зеленым чаем. На некоторых стадиях приходится ограничиваться 1000 килокалориями в день. Это, по мнению диетолога, не только трудно, но и опасно. По той же причине она не рекомендует программу снижения веса Optavia, которая ограничивает количество потребляемой пищи.

Приверженцы интервального голодания чередуют дни с обычным питанием и постные дни, во время которых нужно воздерживаться от еды или есть в несколько раз меньше обычного. В свою очередь, диета Whole30 запрещает сахар, алкоголь, зерновые и молочные продукты, а также бобовые и сою. Янг считает, что такие суровые ограничения невозможно не нарушить.

«Я предпочитаю позитивный подход к похудению, — говорит Янг. — Наслаждайтесь едой, которую вы любите, и думайте о здоровой пище, которую можете добавить в свой рацион».

Ранее диетолог Алексей Ковальков предупредил об опасности интервального голодания. «Прежде чем назначать какое-либо питание, надо сначала обследовать человека, вдруг он впадет в гликемическую кому от такого голодания», — объяснил он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Диетолог разоблачил популярный в сети напиток для похудения
Диетолог дала пять помогающих похудеть побыстрее советов
Диетолог предупредил об опасности популярного метода похудения
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
10:0023 августа

Дети нашли переплывшее Атлантический океан послание в бутылке

09:0023 августа

Семья сходила в туалет и разбогатела на 148 миллионов рублей

07:1923 августа

Диетолог раскрыла пользу риса

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
07:0523 августа

Амурский тигр убил работавшего на лесозаготовке россиянина

07:0123 августа

110-летняя пенсионерка назвала причину своего долголетия

05:1523 августа

Диетолог назвала необычный способ есть дыню

Из жизни00:0220 июня

«Они не знают, что делают»

Всемогущих британских шпионов разоблачили: история главных провалов английских спецагентов
05:0123 августа

Медсестра занялась сексом с коллегой в карете скорой помощи и лишилась работы

02:0523 августа

Мужчина узнал о смертельно опасной болезни благодаря подписчикам в TikTok

19:5522 августа

Названа замедляющая старение ягода

Россия
Мужчина попытался покончить с собой в ИВС Истры после побега пятерых заключенных
Драка мигрантов в московском хостеле попала на видео
Стала известна настоящая история создания «халяльного поселка» в Подмосковье
В Госдуме состоится заседание по вопросу назначения Поклонской послом
«Стало больше разрывов легких»
Новые штаммы коронавируса несут еще более опасные симптомы. Чего от них ждать?
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Китай вынудил богачей расстаться с деньгами на благо страны
Репрессии Пекина оставили китайцев без работы
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
МТС запустила подписку на школьные учебники
Китай ограничил рост своей экономики
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о службе в МВД предполагаемого убийцы девочки в Тюмени
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Россиянка устроилась наркокурьером ради спасения возлюбленного
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Преподавателей московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоинах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Налоговый инспектор получил условный срок за советы по уклонению от налогов
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Работавший курьером россиянин установил мировой рекорд и выиграл Паралимпиаду
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
Россия опустилась на десятое место в клубном рейтинге УЕФА
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Олимпийская чемпионка с Украины отреагировала на скандал с легкоатлеткой Магучих
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов
Все материалы
Культура
Народная артистка России Екатерина Васильева стала монахиней
Дочь Агутина и Варум похвасталась паспортом США
«Мы живем в эру упадка духа»
Кто снял один из главных хитов авторского кино последних лет и при чем тут Россия
Звезда «Черной пантеры» попала в больницу во время съемок сиквела
«Ой, девки, загуляю!»
Как Россия угорела по Шнурову с «Ленинградом», влюбилась в Диму Билана и сплясала под Сердючку
Отец Бритни Спирс заявил о зависимостях и ментальных проблемах певицы
«Тут все мое — и васильки, и я, и тополя»
Чего ждать от второго сезона комедийного хита ТНТ о патриоте из провинции?
Все материалы
Интернет и СМИ
На железных дорогах в Индии заработала система распознавания лиц NtechLab
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
Талибы избили журналиста и его оператора в Кабуле
Байден попросил помощи корпораций в борьбе с «русскими хакерами»
Женщина узнала от соседей одну деталь о няне и сразу уволила ее
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Chery переименовала свой премиальный суббренд в России
Хороший парень Outlander: гид по тому, как не надоесть покупателям
Перед сменой поколений кроссовер снова модернизировали
Volvo готовит для России два электрических кроссовера
С каких машин начинали автопроизводители КНР
Посмотрите на первые модели Chery, Geely и других китайских марок
Иранская марка Iran Khodro может вернуться в Россию
10 альтернатив отечественной «Буханке»
Многофункциональные автомобили, не боящиеся бездорожья
Прыжок через ручей на 712-сильном пикапе обошелся блогеру в 53 тысячи долларов
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«Все делали, как я хотела»
Как традиционная кавказская свадьба изменилась под напором феминизма?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
Жителей Свердловской области научили стрелять из лука и изготавливать нагрудники
Российские фильмы завоевали популярность на зарубежных платформах и фестивалях
В затопленном крымском городе нашли перстень с богиней любви
В столице Башкирии проведут турнир «Батырфест»
Все материалы