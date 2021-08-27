Диетолог назвала пять бесполезных диет

Американский диетолог Лиза Янг назвала пять диет, которые, по ее мнению, являются бесполезными для похудения. К их числу относятся низкоуглеводные, сиртуиновая диеты, интервальное голодание, а также Whole30 и Optavia, пишет сайт She Finds.

По словам Янг, низкоуглеводная кето-диета позволяет сбросить вес, однако достигнутые результаты не закрепляются надолго. Если следовать ей продолжительное время, то появляется риск потери мышечной массы.

При сиртуиновой диете необходимо питаться лишь теми продуктами, которые богаты белками-сиртуинами, например петрушкой, черникой, яблоками и зеленым чаем. На некоторых стадиях приходится ограничиваться 1000 килокалориями в день. Это, по мнению диетолога, не только трудно, но и опасно. По той же причине она не рекомендует программу снижения веса Optavia, которая ограничивает количество потребляемой пищи.

Приверженцы интервального голодания чередуют дни с обычным питанием и постные дни, во время которых нужно воздерживаться от еды или есть в несколько раз меньше обычного. В свою очередь, диета Whole30 запрещает сахар, алкоголь, зерновые и молочные продукты, а также бобовые и сою. Янг считает, что такие суровые ограничения невозможно не нарушить.

«Я предпочитаю позитивный подход к похудению, — говорит Янг. — Наслаждайтесь едой, которую вы любите, и думайте о здоровой пище, которую можете добавить в свой рацион».

Ранее диетолог Алексей Ковальков предупредил об опасности интервального голодания. «Прежде чем назначать какое-либо питание, надо сначала обследовать человека, вдруг он впадет в гликемическую кому от такого голодания», — объяснил он.